Заключительный тур чемпионата России по футболу сезона-2017/18 пройдет 13 мая

ТАСС, 19 марта. Матчи последнего, 30-го тура чемпионата России по футболу сезона-2017/18 состоятся 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.

Традиционно все матчи заключительного тура первенства страны начинаются в одно время. В нынешнем сезоне встречи 30-го тура начнутся в 14:00 мск.

Также опубликован календарь 24-29-х туров чемпионата России. Матчи 24-го тура пройдут 31 марта и 1 апреля, 25-го - 7-9 апреля, 26-го - 13-15 апреля, 27-го - 21-23 апреля, 28-го - 28-30 апреля, 29-го - 5-7 мая.

После 23 туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует московский "Локомотив", набрав 49 очков и имея игру в запасе, матчи со своими конкурентами он проведет в 27-м и 28-м турах. Гостевой матч с "Краснодаром" пройдет 30 апреля и начнется в 19:00 мск, с санкт-петербургским "Зенитом" - 5 мая в 16:30 мск. "Зенит" и "Краснодар" также проведут очную встречу в Санкт-Петербурге, которая состоится 7 апреля в 16:30 мск. "Краснодар" в таблице идет четвертым с 40 очками, "Зенит" с 39 очками - пятым.

Второе место в таблице занимает московский "Спартак", уступающий железнодорожникам пять очков. Красно-белые уже провел матчи со всеми своими конкурентами. Из клубов верхней части турнирной таблицы соперниками "Спартака" будут "Урал" (15 апреля, 14:00 мск) и "Ростов" (5 мая, 19:00 мск).

Третьим в чемпионате идет московский ЦСКА (41 очко). Армейцы 22 апреля сыграют с "Краснодаром" (начало - 16:30 мск), 29 апреля - с "Зенитом" (16:30).