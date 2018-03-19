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Гандболистки Вяхирева и Кочетова пропустят матч отборочного раунда ЧЕ-2018 против румынок

Спорт
19 марта, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Встреча состоится 21 марта в Тольятти

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Анна Вяхирева (слева)

Анна Вяхирева (слева)

© EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN

ТАСС, 19 марта. Анна Вяхирева и капитан сборной России по гандболу Анна Кочетова не примут участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года против команды Румынии из-за травм. Об этом сообщает пресс- служба Федерации гандбола России.

30-летняя Кочетова получила повреждение связок ноги во время тренировки в составе "Астраханочки", у 23-летней Вяхиревой из "Ростов-Дона" возникли проблемы с голеностопом после матча Лиги чемпионов против румынского "Бухареста".

Также встречу из-за перелома пальца пропустит линейный "Ростов-Дона" Майя Петрова. Главный тренер сборной России Евгений Трефилов сообщил, что под вопросом участие в матче Ирины Сноповой из тольяттинской "Лады".

Матч 3-го тура отборочного турнира между сборными России и Румынии состоится 21 марта в Тольятти, затем команды снова встретятся между собой 25 марта в румынском городе Клуж-Напока. После двух туров сборная Румынии возглавляет четвертую группу, набрав четыре очка. Российские гандболистки занимают второе место с двумя баллами. На третьей строчке команда Австрии (2), на четвертой - Португалии (0).

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