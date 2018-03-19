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Серебряный призер ОИ-1956 в метании диска Ирина Беглякова скончалась на 86-м году жизни

Спорт
19 марта, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

После завершения спортивной карьеры Беглякова закончила медицинский институт, стала кандидатом медицинских наук

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ТАСС, 19 марта. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр 1956 года в метании диска легкоатлетка Ирина Беглякова скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ирины Анатольевны. О дате и месте прощания будет сообщено позднее", - говорится в заявлении.

Беглякова завоевала серебряную награду на Играх-1956 в Мельбурне, также она становилась обладательницей серебра чемпионата Европы 1954 года, побеждала на Всемирных студенческих играх. После завершения спортивной карьеры закончила медицинский институт, стала кандидатом медицинских наук.

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