Агент Слепышева подтвердил заинтересованность "Салавата Юлаева" в возвращении хоккеиста

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Анна Гришанова/. Уфимский "Салават Юлаев" заинтересован в возвращении в клуб нападающего Антона Слепышева, выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Эдмонтон". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Станислав Романов.

"Салават Юлаев" действительно заинтересован в возвращении Антона, - сказал Романов. - Но пока о конкретике рано говорить. Он сам будет принимать решение после завершения сезона".

Слепышев был выбран "Эдмонтоном" на драфте НХЛ 2013 года под общим 88-м номером. В 2015 году он подписал контракт новичка с клубом. В нынешнем сезоне форвард провел за "Эдмонтон" 41 матч, забросив пять шайб и сделав пять результативных передач. Летом нападающий станет ограниченно свободным агентом в НХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге права на 23-летнего Слепышева принадлежат "Салавату Юлаеву". Он был задрафтован новокузнецким "Металлургом" в 2011 году под общим первым номером. В 2013 году нападающий перешел в уфимский клуб, за который провел 142 матча, забросив 23 шайбы и сделав восемь результативных передач.