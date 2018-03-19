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Глава СКР уверен, что шорт-трекистка Просвирнова сможет реализовать свой потенциал

Спорт
19 марта, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

На чемпионате мира в Монреале Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1000 метров

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Софья Просвирнова

Софья Просвирнова

© EPA/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 19 марта. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов уверен, что российская шорт-трекистка Софья Просвирнова реализует свой потенциал в следующем олимпийском цикле. Слова Кравцова приводит служба информации Олимпийского комитета России.

На чемпионате мира в Монреале российские шорт-трекисты завоевали три медали - Семен Елистратов дважды стал третьим на дистанциях 500 и 1500 метров, а Софья Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1000 метров.

"Очень рад за Соню [Просвирнову], которая на пути к финалу превзошла олимпийскую чемпионку голландку Сюзанну Схултинг и трехкратного призера Игр в Пхёнчхане канадку Ким Бутен. Просвирнова доказала, что является безоговорочным лидером женской сборной России, у нее огромный потенциал, который, я уверен, она постарается реализовать в следующем олимпийском цикле", - сказал Кравцов.

Также Кравцов отметил, что неудачное выступление Виктора Ана на чемпионате мира вызвано двухмесячным отсутствием соревновательной практики. "Сказался двухмесячный простой. Не имея так долго соревновательной практики, очень сложно сохранить нужную форму", - сказал глава СКР.

"Елистратов знает свои недостатки и работает над ними. В Монреале у него многое получилось, в том числе и спринт, где важен хороший старт", - добавил он.

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