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Тренер клуба НБА "Кливленд" Лью временно покинет команду из-за проблем со здоровьем

Спорт
19 марта, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Лью возглавил "Кливленд" в 2016 году и в первом же сезоне стал вместе с командой чемпионом НБА

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ТАСС, 19 марта. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" Тайрон Лью заявил, что на неопределенный срок приостановит тренерскую деятельность из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НБА.

"После многих разговоров с нашими врачами и [генеральным менеджером клуба] Коби Альтманом пришел к выводу, что мне нужно на некоторое время прекратить тренерскую деятельность, так будет лучше для команды. В течение всего года у меня были тревожные симптомы, но точного диагноза поставлено не было. Сейчас моя цель состоит в том, чтобы привести себя в порядок и затем продолжить работу с командой и привести ее к чемпионству", - сказал Лью.

Лью возглавил "Кливленд" в 2016 году и в первом же сезоне стал вместе с командой чемпионом НБА. В текущем сезоне "Кливленд" занимает третье место в Восточной конференции в регулярном чемпионате НБА, одержав 40 побед при 29 поражениях.

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