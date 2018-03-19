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Российские керлингистки уступили итальянкам в матче чемпионата мира

Спорт
19 марта, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:6

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ТАСС, 19 марта. Женская сборная России со счетом 5:6 проиграла команде Италии в четвертом матче чемпионата мира по керлингу, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова.

В другом матче игрового дня сборная Швеции выиграла у американок (6:4).

В турнирной таблице лидирует команда Швеции, одержавшая четыре победы. Сборная России занимает четвертое место (три победы и одно поражение). В следующем матче во вторник российские керлингистки сыграют с командой Китая.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал - на 25 марта.

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