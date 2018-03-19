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Казанский федеральный университет к ЧМ-2018 начал готовить гидов со знанием фарси

Спорт
19 марта, 19:43 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, марта. /ТАСС

Инициатором курсов стал Комитет по развитию туризма исполкома Казани

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КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Обучение экскурсоводов со знанием фарси началось в понедельник в Институте международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета, сообщает корр. ТАСС.

"Мы будем делать упор на практических занятиях. Лекционный материал будет минимизирован, чтобы обучающиеся поняли, что это за профессия, какие в ней имеются нюансы. В основном мы будем затрагивать моменты, которые интересны нашим гостям, чтобы гости могли получить достаточно полноценное представление о Татарстане и Казани", - рассказала ТАСС председатель "Гильдии экскурсоводов Казани" Надежда Секретова, которая будет вести курсы.

Курсы рассчитаны на 108 часов или полтора месяца. "У нас будут пешеходные выходы, мы будем знакомиться с объектами, с разными сторонами деятельности нашего города, чтобы это был не только исторический и культурный пласт, но и научный потенциал, и многие другие сферы", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, занятия предназначены для студентов, которые уже владеют фарси. Инициатором курсов стал Комитет по развитию туризма исполкома Казани. "Во время чемпионата мира по футболу в особенности матча между командами Ирана и Испании, ожидается приезд в Казань большого количества иранских болельщиков. А значит, востребованность таких экскурсоводов значительно возрастет", - отмечается в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Южная Корея - Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля - четвертьфинал.

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