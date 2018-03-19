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Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым в восьмом туре турнира претендентов по шахматам

Спорт
19 марта, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Продолжаются три другие партии тура

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в партии восьмого тура шахматного турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тысяч.

Продолжаются другие партии тура: Уэсли Со (США) - Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай) - Левон Аронян (Армения), Александр Грищук (Россия) - Владимир Крамник (Россия).

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна - Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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