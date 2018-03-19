Российский шахматист Дубов победил Постного в третьем туре чемпионата Европы

ТАСС, 19 марта. Россиянин Даниил Дубов белыми фигурами одержал победу над Евгением Постным из Израиля в партии третьего тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми. Общий призовой фонд турнира - €100 тысяч.

Действующий победитель соревнований россиянин Максим Матлаков черными фигурами уступил поляку Гжегошу Гаевскому. Российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников (2746 пунктов), сыграл вничью с Анте Бркичем из Хорватии.

В турнирной таблице лидирует хорват Марин Босиочич, вторым идет армянин Роберт Оганесян, третьим - англичанин Гавейн Джонс (все - по три победы).

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. При одинаковом количестве очков учитываются дополнительные показатели - личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, количество партий черными фигурами и общее число побед. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступать в Кубке мира в следующем сезоне.

Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта.