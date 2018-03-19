Футболист "Вильярреала" Черышев прибыл в расположение сборной России

ТАСС, 19 марта. Полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России в воскресенье начала подготовку к товарищеским матчам против команд Бразилии и Франции. Ранее стало известно, что Черышев сможет присоединиться к сборной в понедельник, после воскресного матча чемпионата Испании против "Атлетико" (2:1). Черышев не попал в заявку команды из-за болезни.

В последний раз за сборную России футболист играл в ноябре 2015 года в товарищеском матче против команды Хорватии (1:3). Черышев был приглашен главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную в августе перед неофициальной игрой с московским "Динамо", но не смог приехать из-за травмы.

Сборная России сыграет с бразильцами 23 марта в Москве и с французами 27 марта в Санкт-Петербурге.

Полузащитник @VillarrealCF Денис Черышев @Cheryshev прибыл в расположение @TeamRussia! С приездом, Денис! #добропожаловать #вместемыкоманда pic.twitter.com/r8UzwuyULN — Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2018 г.