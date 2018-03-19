Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Йокерит" сократил отставание от ЦСКА в счете в серии 1/4 финала КХЛ

Спорт
19 марта, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Третья встреча серии завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Хельсинки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 марта. Финский "Йокерит" на своей площадке в овертайме со счетом 2:1 одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублем отметился Олли Палола (32-я и 78-я минуты), у проигравших отличился Михаил Пашнин (42).

Сухая серия голкипера ЦСКА Ильи Сорокина прервалась на 214-й минуте, это второй показатель в одном плей-офф КХЛ. Лучший результат принадлежит финскому голкиперу санкт- петербургского СКА Микко Коскинену, который не пропускал 215 минут 20 секунд в сезоне-2015/16. Нападающий ЦСКА Владимир Жарков отдал голевую передачу и впервые за 13 матчей набрал очки за результативность.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Хельсинки 20 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Белый дом заявил, что администрация не удивлена итогами президентских выборов в России
3
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
4
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
5
"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ
6
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
7
Ширвиндт: здоровье Добронравова не вызывает опасений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов