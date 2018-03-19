"Йокерит" сократил отставание от ЦСКА в счете в серии 1/4 финала КХЛ

ТАСС, 19 марта. Финский "Йокерит" на своей площадке в овертайме со счетом 2:1 одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублем отметился Олли Палола (32-я и 78-я минуты), у проигравших отличился Михаил Пашнин (42).

Сухая серия голкипера ЦСКА Ильи Сорокина прервалась на 214-й минуте, это второй показатель в одном плей-офф КХЛ. Лучший результат принадлежит финскому голкиперу санкт- петербургского СКА Микко Коскинену, который не пропускал 215 минут 20 секунд в сезоне-2015/16. Нападающий ЦСКА Владимир Жарков отдал голевую передачу и впервые за 13 матчей набрал очки за результативность.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Хельсинки 20 марта.