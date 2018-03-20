Путин вручит государственные награды российским призерам Паралимпиады в Пхёнчхане

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Кремле с отечественными паралимпийцами, вернувшимися с Игр в Пхёнчхане, и вручит им государственные награды. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Российские спортсмены из-за отстранения Паралимпийского комитета России выступали на Играх в статусе нейтральных паралимпийских атлетов и под паралимпийским флагом, всего в Паралимпиаде в Пхёнчхане приняли участие 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих. Российские паралимпийцы заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете с 24 медалями (восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых). Первенствовала в медальном зачете сборная США (36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых, 68 атлетов), третьими стали канадцы (28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых, 55 спортсменов).

По итогам отдельных соревнований Путин направлял поздравления победившим отечественным паралимпийцам - биатлонисткам Екатерине Румянцевой и Михалине Лысовой, горнолыжнику Алексею Бугаеву, лыжнице Анне Милениной. Глава государства особо подчеркивал их "неустанный труд, веру в собственные силы и преданность любимому делу", а также отмечал вклад наставников и тренеров.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 18 марта. В программу Игр входили шесть видов спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, лыжные гонки, следж-хоккей и пара-сноуборд (впервые - как самостоятельная дисциплина). В общей сложности на Паралимпиаде были разыграны 80 комплектов медалей. В Играх принимали участие 567 спортсменов, которые представляли 49 стран. Следующая зимняя Паралимпиада состоится в 2022 году в Пекине.

28 февраля Путин встретился в Кремле с российскими атлетами - призерами Олимпиады в Пхёнчхане. Медали и ордена из рук главы государства получили 46 атлетов. В частности, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, завоевавшие, соответственно, золото и серебро в Пхёнчхане, были удостоены ордена Дружбы, так же, как члены хоккейной сборной и серебряные призеры Игр по лыжным гонкам - Александр Большунов и Денис Спицов. Другим спортсменам были вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

Кроме того, по распоряжению правительства РФ о денежном вознаграждении российским спортсменам, завоевавшим медали XXIII Олимпийских и XII Паралимпийских зимних игр 2018 года, атлеты получают премии: 4 млн рублей - за золотую медаль, 2,5 млн рублей - за серебряную, 1,7 млн рублей - за бронзовую. Также победители и призеры Олимпиады получили внедорожники BMW от Фонда поддержки олимпийцев.