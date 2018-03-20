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Сборная России проиграла китаянкам в матче чемпионата мира по керлингу

Спорт
20 марта, 5:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Россиянки уступили со счетом 7:8, они занимают пятое место в турнирной таблице

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Виктория Моисеева

Виктория Моисеева

© EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA

ТАСС, 20 марта. Женская сборная России по керлингу со счетом 7:8 уступила команде Китая в пятом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

За сборную России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова (запасная). Россиянки вели в счете на протяжении всей встречи, однако соперницам удалось выиграть заключительный энд со счетом 4:0 и одержать волевую победу.

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В других матчах игровой сессии сборная Швейцарии выиграла у команды Шотландии (6:4), сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи (9:7).

В турнирной таблице лидирует команда Швеции, одержавшая пять побед в пяти матчах. Сборная России занимает пятое место (три победы и два поражения). В следующем матче во вторник российские керлингистки сыграют с командой Японии.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала. Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал - на 25 марта.

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