Бывший хоккеист Сушинский официально приступил к президентским обязанностям в "Авангарде"

ОМСК, 20 марта. /ТАСС/. Бывший хоккеист "Авангарда" Максим Сушинский официально приступил к исполнению обязанностей в качестве президента этого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В понедельник председатель совета директоров клуба, заместитель генерального директора компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль представил Сушинского врио губернатора Омской области Александру Буркову, сообщает официальный портал администрации области, эту информацию ТАСС подтвердили и в клубе.

"О спортивной политике клуба, ее изменениях и других делах президент "Авангарда" будет информировать Вас лично", - сказал Дыбаль во время представления Сушинского губернатору, его слова приводятся в сообщении.

Они также проинспектировали площадку строительства хоккейной академии "Авангард" - спортивный комплекс с двумя ледовыми аренами, медицинским центром, тремя спортивными залами, пресс-центром и административными помещениями.

Александр Бурков и Александр Дыбаль отметили, что объект будет сдан в срок, так как работы идут в соответствии с планом, а строительство академии постоянно контролируется. "Мы рассчитываем, что она станет точкой притяжения для талантливой молодежи не только из Омской области, но и других регионов Сибири и Урала. Сегодня мы обсуждали, как будет функционировать академия, возможность участия омского хоккейного клуба в юниорской лиге. Наша школа "Авангард" сейчас в этой лиге не представлена, потребуются дополнительные спонсорские средства, чтобы ребята могли играть еще и в юниорской лиге", - сказал Бурков.

"С вводом академии нам будет необходимо значительно расширить штат тренеров для детей и молодежи, способных работать на основе современных методик. Наряду с затратами на содержание нового масштабного комплекса академии в Омске, это потребует увеличения финансирования детско-юношеского направления работы клуба. Мы к этому готовы и намерены активно развивать систему хоккейного образования, которая уже сейчас демонстрирует хорошие результаты. Почти половину главной команды "Авангарда" составляют выпускники омской хоккейной школы", - отметил Дыбаль.

Сушинский - чемпион России в составе "Авангарда"

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 "Авангард" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии первого раунда плей-офф омский клуб со счетом 3-4 уступил уфимскому "Салавату Юлаеву".

Сушинскому 43 года. Он выступал за "Авангард" с 1996 по 2000 год и с 2001-го по 2005-й, в составе омской команды он стал чемпионом России (сезон-2003/04), обладателем Кубка европейских чемпионов (2005), трижды был признан лучшим игроком чемпионата России (2000, 2002, 2004). Является чемпионом мира 2008 года в составе сборной России. Завершил карьеру в 2013 году.