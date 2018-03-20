Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Аризона" обыграла "Калгари" в матче НХЛ

Спорт
20 марта, 7:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

"Лос-Анджелес" обыграл в овертайме "Миннесоту"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 марта. "Аризона" победила "Калгари" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Рихард Паник (26-я минута), Макс Доми (38, 60), Оливер Экман-Ларссон (57, 59). У проигравших отличились Дуги Хэмилтон (30) и Шон Монахан (36).

В другом матче "Миннесота" на своем льду уступила "Лос-Анджелесу" в овертайме со счетом 3:4. У гостей победная шайба на счету Джеффа Картера.

В турнирной таблице Западной конференции "Миннесота" (90 очков) занимает четвертое место, "Лос- Анджелес" (86) - восьмое, "Калгари" (80) - 11-е, "Аризона" (59) - 15-е.

Смотрите также

Гол Панарина помог "Коламбусу" одержать восьмую победу подряд в НХЛ

Защитник "Сент-Луиса" Пьетранджело признан первой звездой недели в НХЛ

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Белый дом заявил, что администрация не удивлена итогами президентских выборов в России
3
ЕС не спешит вставать на сторону Великобритании в деле Скрипаля
4
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
5
Движение по автодорожной части Крымского моста может вводиться поэтапно
6
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
7
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов