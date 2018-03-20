"Аризона" обыграла "Калгари" в матче НХЛ

ТАСС, 20 марта. "Аризона" победила "Калгари" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Рихард Паник (26-я минута), Макс Доми (38, 60), Оливер Экман-Ларссон (57, 59). У проигравших отличились Дуги Хэмилтон (30) и Шон Монахан (36).

В другом матче "Миннесота" на своем льду уступила "Лос-Анджелесу" в овертайме со счетом 3:4. У гостей победная шайба на счету Джеффа Картера.

В турнирной таблице Западной конференции "Миннесота" (90 очков) занимает четвертое место, "Лос- Анджелес" (86) - восьмое, "Калгари" (80) - 11-е, "Аризона" (59) - 15-е.