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Колобков: российские биатлонисты обязаны выступать лучше с учетом созданных условий

Спорт
20 марта, 8:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Министр спорта РФ пока затрудняется ответить на вопрос, необходимы ли перестановки в тренерском штабе после сезона

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Министр спорта Павел Колобков

Министр спорта Павел Колобков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Биатлонисты сборной России обязаны показывать более высокие результаты на международных соревнованиях с учетом созданных для них условий. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Нынешний сезон является одним из самых неудачных в истории российского биатлона: единственную победу на этапах Кубка мира 8 марта одержал Антон Шипулин, больше никто не попадал в тройку призеров в личных гонках.

"Результаты последних лет соответствовали тому, что мы увидели сейчас. И дело не в том, что в Олимпиаде у нас участвовали всего четыре биатлониста. С учетом того, сколько сделано для биатлона в нашей стране, сколько людей им занимается, сколько баз построено, они обязаны выступать лучше. Начинается новый олимпийский цикл, и нам с Союзом биатлонистов России предстоит большая работа", - сказал Колобков.

При этом глава ведомства пока затрудняется ответить на вопрос, необходимы ли перестановки в тренерском штабе после сезона.

"Тренеров всегда было много, все заслуженные, все с хорошими результатами. Тот же [Вольфганг] Пихлер со шведами показал, что он реально за короткий промежуток времени способен добиваться успеха. В России он работал на протяжении долгого времени, а вот почему у него здесь не получилось, тоже серьезный вопрос. К биатлону всегда пристальное внимание, это определенное давление, но все это не оправдывает сегодняшних результатов, мы обязаны выступать в биатлоне лучше", - подчеркнул он.

Заключительный в сезоне этап Кубка мира пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

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