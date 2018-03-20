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Колобков считает, что главы спортивных федераций должны брать пример с Вяльбе и Мамиашвили

Спорт
20 марта, 8:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Министр спорта отметил, что по итогам Игр в Пхёнчхане к некоторым федерациям есть вопросы

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что главы всех российских спортивных федераций в своей работе должны брать пример с Елены Вяльбе и Михаила Мамиашвили, которые возглавляют Федерацию лыжных гонок России и Федерацию спортивной борьбы России соответственно. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Команда олимпийских атлетов из России завоевала на Олимпийских играх 17 медалей ( две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых). Восемь из них (три серебряных и пять бронзовых наград) - в активе лыжников.

"Уж кто-кто, а она [Елена Вяльбе] своей ежедневной работой, своим отношением заслужила результат, она молодец, полностью вовлечена в работу. Это пример руководителя федерации, где есть такой подход, там есть и результат. В летних видах спорта у нас такой Михаил Мамиашвили, спроси его в любой момент, кто что делает в федерации, что у него в международной, даст четкий ответ. Хотелось бы, чтобы все так жили спортом", - сказал Колобков.

"В течение шести месяцев после Игр у российских спортивных федераций должны будут пройти выборы, будут заслушаны отчеты. И к некоторым федерациям есть вопросы", - отметил он.

Призерами Игр в Пхёнчхане, которые прошли с 9 по 25 февраля, стали Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Юлия Белорукова, большинство из них ранее не добивались высоких результатов на международных соревнованиях по лыжным гонкам.

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