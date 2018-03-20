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Колобков: международным федерациям понятна бессмысленность допинга у Крушельницкого

Спорт
20 марта, 8:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Федерация керлинга России должна собрать доказательства невиновности спортсмена и предоставить их в Спортивный арбитражный суд до 12 апреля

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Международным федерациям по керлингу и бобслею понятна бессмысленность ситуации с обнаружением допинга на Олимпийских играх в Пхёнчхане у российских спортсменов Александра Крушельницкого и Надежды Сергеевой. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Во время Игр в Пхёнчхане керлингист Крушельницкий и бобслеистка Сергеева были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. У первого было установлено однократное применение мельдония, у второй в допинг-пробе было обнаружено мизерное содержание запрещенного вещества триметазидина.

"Совершенно возмущен этими вещами, все федерации в течение года по шесть, кого-то по восемь раз проверяли, у меня даже объяснений нет, как такое вообще могло произойти. Что у Крушельницкого, что у Сергеевой совершенно бессмысленная история, и, кстати говоря, это понятно международным федерациям, поэтому и реакция достаточно сдержанная. Идут расследования. Заявлений и предположений уже немало, но надо основываться на фактах", - сказал Колобков.

Федерация керлинга России должна собрать доказательства невиновности Крушельницкого и предоставить их в Спортивный арбитражный суд (CAS) до 12 апреля. В паре с женой Анастасией Брызгаловой он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, заняв третье место в дабл- миксте, однако нарушение антидопинговых правил привело к аннулированию их результата. Сергеева и Анастасия Кочержова в соревнованиях двоек показали 12-й результат на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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ФКР должна предоставить в CAS доказательства невиновности Крушельницкого до 12 апреля

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