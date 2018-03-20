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Колобков: российский спорт держат в заложниках, требуя признать выводы комиссии Макларена

Спорт
20 марта, 8:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Признание выводов комиссии требуется для восстановления в правах Российского антидопингового агентства, Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Требование признать выводы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о якобы существовавшей в России на ведомственном уровне системе поддержки допинга не подкреплено фактами, но держит в заложниках весь российский спорт. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Интервью

Министр спорта РФ Павел Колобков

Павел Колобков: нашу готовность конструктивно работать не должны воспринимать как слабость

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Макларен представил окончательные итоги своего расследования в декабре 2016 года. Признание его выводов требуется для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Когда оправдали 28 наших спортсменов (после их дисквалификации Международным олимпийским комитетом - прим. ТАСС), решение выносилось независимым судом, это был полноценный юридический процесс - со свидетелями, с показаниями Макларена и [Григория] Родченкова, с перекрестными допросами с участием наших спортсменов и наших экспертов. Решение говорит само за себя, они оправданы. Судьями с профессиональной честью и профессиональными качествами", - сказал Колобков.

"И если от нас требуют признания доклада Макларена, это говорит о том, что никаких доказательств нет. Получается, что реальные доказательства подменяются требованиями. Происходит подмена понятий, из-за чего в заложниках находится весь российский спорт. Нашу готовность взаимодействовать, работать вместе конструктивно не должны воспринимать как слабость", - добавил он.

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