Колобков: победы паралимпийцев на Играх вызывают чувство патриотической гордости

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победы российских паралимпийцев на Играх в Пхёнчхане вызывают чувство патриотической гордости. Об этом в интервью ТАСС сказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Россияне в Пхёнчхане завоевали 24 награды (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых) и заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете.

"Все ребята хорошо подготовились, боролись за высокие места. Но мы никогда не ставили перед ними медальных планов. Задача была одна - дать людям возможность себя реализовать", - сказал Колобков.

"Мне кажется, что сложности, которые пришлось пройти этим ребятам, этим девушкам, подстегнули их проявить на Играх настоящий русский характер. Эти победы стали, как говорят, не благодаря, а вопреки. Такие победы вызывают чувство патриотической гордости", - добавил он.

В Пхёнчхане соревновались 30 российских паралимпийцев и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Первое место в медальном зачете заняла сборная США, которую представляли 68 спортсменов, в активе американцев 36 наград (13-15-8). Третьими стали канадские спортсмены (55 человек), на счету которых 28 медалей (8-4-16).

Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил выступали на Играх-2018 под флагом Международного паралимпийского комитета. Общая численность российской делегации составила 75 человек.