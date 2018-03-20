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Хоккеист "Виннипега" Куликов отказался от операции

Спорт
20 марта, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Повреждение было связано с рецидивом травмы, полученной в прошлом сезоне в предсезонном матче за "Баффало".

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Дмитрий Куликов (в центре)

Дмитрий Куликов (в центре)

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 20 марта. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" Дмитрий Куликов отказался от операции в связи с травмой спины. Слова тренера "Виннипега" Пола Мориса приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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Куликов получил травму 9 марта в гостевом матче против "Нью-Джерси" (3:2). Повреждение было связано с рецидивом травмы, полученной в прошлом сезоне в предсезонном матче за "Баффало". В игре против "Торонто" он врезался в угол открытой калитки после силового приема Колина Грининга.

"У него был выбор, он встречался с хирургами, - сказал Морис. - Полной ясности не было, и тогда он провел еще одну консультацию, после нее решение осталось за игроком, и он отказался от операции. Есть другие варианты лечения, так что сегодня операции не было. Сейчас мы рассчитываем, что ясность относительно его возвращения в состав наступит через месяц, а не два, как было бы в случае с операцией, надеемся, что все пройдет удачно, и он сможет вернуться в команду даже раньше".

В нынешнем сезоне Куликов провел 62 матча, в которых забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач. "Виннипег" занимает третье место в Западной конференции с 96 очками.

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