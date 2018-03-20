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ФИФА довольна темпами продаж билетов на матчи ЧМ-2018

Спорт
20 марта, 10:15 дата обновления: 20 марта, 10:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

Сейчас идет второй этап продаж билетов на матчи чемпионата мира, он завершится 3 апреля

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© Виталий Невар/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) довольна тем, как продаются билеты на матчи чемпионата мира по футболу в России. Об этом во вторник сообщил журналистам директор департамента ФИФА по подготовке и проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, который с рабочей поездкой находится в Екатеринбурге.

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"Мы довольны тем, как продаются билеты. Когда мы открыли продажу билетов в порядке живой очереди, то за первые сутки продали порядка 350 тыс. билетов. Мы очень довольны, какими темпами продаются билеты и надеемся, что эти высокие темпы будут сохранены, пока не будут проданы все билеты", - сказал Смит.

По его словам, в Екатеринбурге на все матчи хорошо продаются билеты, их осталось немного. "Мы очень довольны по всем играм", - добавил он.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин также отметил повышенный спрос среди болельщиков на матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге. "Темпы продажи [билетов] на матчи в Екатеринбурге очень высокие. Очень много билетов уже продано, интерес к матчам, которые пройдут в городе, очень высокий", - сказал Сорокин журналистам во время рабочей поездки в Екатеринбург.

Сейчас идет второй этап продаж билетов на матчи чемпионата мира, он завершится 3 апреля. Последний этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля - в день финала чемпионата мира. Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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