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Специалисты ФИФА довольны готовностью "Екатеринбург-Арены" к ЧМ-2018

Спорт
20 марта, 10:38 дата обновления: 20 марта, 10:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

Директор департамента ФИФА по подготовке и проведению соревнований и мероприятий Колин Смит подчеркнул, что Екатеринбург - первая остановка последней части тура экспертов ФИФА по стадионам ЧМ-2018

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"Екатеринбург-Арена"

"Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Специалисты Международной федерации футбола (ФИФА) довольны готовностью стадиона "Екатеринбург-Арена" к предстоящему чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил журналистам директор департамента ФИФА по подготовке и проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, который с рабочей поездкой находится в Екатеринбурге.

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"Мы рады тому, что увидели, мы рады состоянию готовности ["Екатеринбург-Арены"]. С нетерпением ждем начала тестовых матчей, в ходе которых сможем увидеть функционирование всего стадиона. Поскольку стадион уже сдан и функционирует, мы сосредоточились на строительстве тех временных объектовых, которые требуется для того, чтобы стадион полностью соответствовал стандарту по приему игр чемпионата мира. Все эти работы будут завершены в течение нескольких недель, одновременно мы будем смотреть, как сработает стадион во время тестовых матчей", - сказал Смит.

Он подчеркнул, что Екатеринбург - первая остановка последней части тура экспертов ФИФА по стадионам ЧМ-2018.

"Это последняя возможность собраться вместе всей большой инспекционной группе и пройтись по различным аспектам функционирования стадионов, их готовности к матчам. Также эта возможность пройти по всем аспектам принимающей стороны. Для нас объект игр это не только стадион, это комплекс, начиная от аэропорта, заканчивая системой транспорта и т.д", - уточнил Смит.

 Адаптационные работы пройдут на всех стадионах, которые реконструируют к чемпионату мира по футболу, сообщил журналистам генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, который с рабочей поездкой находится в Екатеринбурге. "Требования к стадиону для чемпионата мира по футболу выше, чем для чемпионата России. Поэтому [на стадионах] пройдут определенные адаптационные работы, какие-то детали будут отрегулированы именно к чемпионату мира по футболу. Это абсолютно нормально, это мы сейчас и обсуждаем", - сказал Сорокин.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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