Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жилберту Силва и Галлас посетят матчи сборной России с бразильцами и французами

Спорт
20 марта, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Российские футболисты сыграют товарищеские матчи с бразильцам 23 марта в Москве и с французами 27 марта в Санкт-Петербурге

Поделиться
Материал из 1 страницы
Жилберту Силва

Жилберту Силва

© Михаил Почуев/ТАСС

ТАСС, 20 марта. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберту Силва и финалист чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции Вильям Галлас посетят контрольные матчи россиян с командами Бразилии и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Смотрите также

Матч со сборной России по футболу был приоритетным выбором команды Бразилии перед ЧМ-2018

Слуцкий прокомментирует матч между сборными России и Бразилии по футболу

Около 50 тыс. билетов продано на матч между сборными России и Бразилии по футболу

Назначены судьи на матчи сборной России по футболу с командами Бразилии и Франции

Российские футболисты сыграют товарищеские матчи с бразильцам 23 марта в Москве и с французами 27 марта в Санкт-Петербурге.

"Очень рад новой возможности посетить Россию, - сказал Жилберту Силва. - Уже побывал там перед Кубком конфедераций, видел Красную площадь, общался с местными жителями, и это был отличный опыт. Увидеть игру сборной Бразилии против команды страны-организатора на главной арене чемпионата мира - это уникально. "Лужники" - стадион с очень богатой историей, и он станет еще более знаковым после того, как там пройдет матч открытия и финал чемпионата мира, надеюсь, Бразилия на нем снова окажется 15 июля".

"Будет здорово оказаться в Санкт-Петербурге за три месяца до начала чемпионата мира по футболу, которого с нетерпением ждут не только в России, но и во всем мире, - сказал Галлас. - Думаю, что товарищеский матч предоставит игрокам прекрасную возможность понять, чего можно ожидать, когда начнется турнир. Я был на открытии Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге в прошлом году - это прекрасный город и стадион, буду рад оказаться на трибунах и вновь почувствовать эту особую футбольную атмосферу".

Жилберту Силва, кроме золота ЧМ-2002, также выигрывал в составе сборной Бразилии Кубок конфедераций (2005, 2009) и Кубок Америки (2007). В составе лондонского "Арсенала" стал чемпионом Англии и играл в финале Лиги чемпионов.

Галлас, помимо серебра ЧМ-2006, выиграл со сборной Франции Кубок конфедераций 2003 года. Также он дважды становился чемпионом Англии в составе лондонского "Челси".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Николя Саркози
2
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
3
Польша может ограничиться лишь формальными поздравлениями Путина по случаю инаугурации
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Что нужно знать о задержании экс-президента Франции Николя Саркози
6
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов