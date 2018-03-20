Жилберту Силва и Галлас посетят матчи сборной России с бразильцами и французами

ТАСС, 20 марта. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберту Силва и финалист чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции Вильям Галлас посетят контрольные матчи россиян с командами Бразилии и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Российские футболисты сыграют товарищеские матчи с бразильцам 23 марта в Москве и с французами 27 марта в Санкт-Петербурге.

"Очень рад новой возможности посетить Россию, - сказал Жилберту Силва. - Уже побывал там перед Кубком конфедераций, видел Красную площадь, общался с местными жителями, и это был отличный опыт. Увидеть игру сборной Бразилии против команды страны-организатора на главной арене чемпионата мира - это уникально. "Лужники" - стадион с очень богатой историей, и он станет еще более знаковым после того, как там пройдет матч открытия и финал чемпионата мира, надеюсь, Бразилия на нем снова окажется 15 июля".

"Будет здорово оказаться в Санкт-Петербурге за три месяца до начала чемпионата мира по футболу, которого с нетерпением ждут не только в России, но и во всем мире, - сказал Галлас. - Думаю, что товарищеский матч предоставит игрокам прекрасную возможность понять, чего можно ожидать, когда начнется турнир. Я был на открытии Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге в прошлом году - это прекрасный город и стадион, буду рад оказаться на трибунах и вновь почувствовать эту особую футбольную атмосферу".

Жилберту Силва, кроме золота ЧМ-2002, также выигрывал в составе сборной Бразилии Кубок конфедераций (2005, 2009) и Кубок Америки (2007). В составе лондонского "Арсенала" стал чемпионом Англии и играл в финале Лиги чемпионов.

Галлас, помимо серебра ЧМ-2006, выиграл со сборной Франции Кубок конфедераций 2003 года. Также он дважды становился чемпионом Англии в составе лондонского "Челси".