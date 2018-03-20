Тренер: российским керлингисткам не хватило концентрации в последних двух матчах на ЧМ

ТАСС, 20 марта. Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов считает, что команде не хватило концентрации в матчах группового этапа против китаянок и итальянок на чемпионате мира. Слова Беланова приводит пресс-служба Федерации керлинга России.

Россиянки проиграли китаянкам в пятом матче со счетом 7:8, ранее итальянкам - 5:6.

"Три слишком уверенные победы в первых турах оказали нам плохую службу: на третий день все соперники "вкатились" в турнир и добавили в цепкости, - сказал Беланов. - А нам сегодня не хватило концентрации, чтобы довести до победы две игры, которые складывались с большим нашим перевесом. Надеюсь, этот "щелчок по носу" пойдет на пользу команде".

В турнирной таблице сборная России занимает пятое место (три победы и два поражения). В следующем матче во вторник российские керлингистки сыграют с командой Японии. На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала.

Чемпионат мира проходит в канадском Норт-Бее и завершится 25 марта.