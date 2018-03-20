Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Черышев провел первую тренировку в сборной России перед матчем с бразильцами

Спорт
20 марта, 11:52 UTC+3 ХИМКИ область/ 20, марта. /ТАСС

Полузащитники российской команды Далер Кузяев и Владислав Игнатьев продолжают заниматься отдельно от общей группы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Денис Черышев

Денис Черышев

© EPA-EFE/DOMENECH CASTELLO

ХИМКИ /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Футболист испанского "Вильярреала" Денис Черышев полноценно включен в тренировочный процесс сборной России перед матчами с командами Бразилии и Франции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Смотрите также

Пять стадионов ЧМ-2018 будут введены до конца марта, "Самара-Арена" - в апреле

Футболист "Вильярреала" Черышев прибыл в расположение сборной России

Эксперт: травма Кокорина не станет трагедией для сборной России по футболу

Эксперт: тренер Черчесов в товарищеских матчах должен определиться с основным составом

Российские футболисты проводят тренировку на "Арене-Химки".

В воскресенье "Вильярреал" проводил домашний матч чемпионата Испании против "Атлетико" (2:1). Черышев пропустил встречу из-за болезни. За сборную России в последний раз футболист выступал в ноябре 2015 года. Вечером понедельника Черышев прибыл в расположение национальной команды и во вторник провел первую тренировку под руководством Станислава Черчесова.

Полузащитники российской команды Далер Кузяев и Владислав Игнатьев продолжают заниматься отдельно от общей группы. Другой полузащитник Алан Дзагоев, пропустивший в понедельник тренировку из-за забора крови для анализа, готовится в штатном режиме с остальными партнерами по национальной команде.

Сборная России ведет подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Николя Саркози
2
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
3
Польша может ограничиться лишь формальными поздравлениями Путина по случаю инаугурации
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Что нужно знать о задержании экс-президента Франции Николя Саркози
6
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов