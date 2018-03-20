Футболист Черышев провел первую тренировку в сборной России перед матчем с бразильцами

ХИМКИ /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Футболист испанского "Вильярреала" Денис Черышев полноценно включен в тренировочный процесс сборной России перед матчами с командами Бразилии и Франции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российские футболисты проводят тренировку на "Арене-Химки".

В воскресенье "Вильярреал" проводил домашний матч чемпионата Испании против "Атлетико" (2:1). Черышев пропустил встречу из-за болезни. За сборную России в последний раз футболист выступал в ноябре 2015 года. Вечером понедельника Черышев прибыл в расположение национальной команды и во вторник провел первую тренировку под руководством Станислава Черчесова.

Полузащитники российской команды Далер Кузяев и Владислав Игнатьев продолжают заниматься отдельно от общей группы. Другой полузащитник Алан Дзагоев, пропустивший в понедельник тренировку из-за забора крови для анализа, готовится в штатном режиме с остальными партнерами по национальной команде.

Сборная России ведет подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).