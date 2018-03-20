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Футболист Камболов досрочно покинул тренировку сборной России

Спорт
20 марта, 11:59 UTC+3 ХИМКИ область/ 20, марта. /ТАСС

Защитник, хромая, покинул поле в сопровождении врача

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Руслан Камболов

Руслан Камболов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Защитник казанского "Рубина" Руслан Камболов досрочно покинул тренировку сборной России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Футболист "Вильярреала" Черышев прибыл в расположение сборной России

Футболист, хромая, покинул поле в сопровождении врача.

Камболов был вызван в расположение сборной после травмы нападающего Александра Кокорина, которому был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Ранее из-за травм крестообразных связок также выбыли защитники сборной Георгий Джикия и Виктор Васин.

Сборная России ведет подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).

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