Футболист Камболов досрочно покинул тренировку сборной России

ХИМКИ /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Защитник казанского "Рубина" Руслан Камболов досрочно покинул тренировку сборной России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Футболист, хромая, покинул поле в сопровождении врача.

Камболов был вызван в расположение сборной после травмы нападающего Александра Кокорина, которому был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Ранее из-за травм крестообразных связок также выбыли защитники сборной Георгий Джикия и Виктор Васин.

Сборная России ведет подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).