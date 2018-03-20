"Спартак" обновил свой рекорд посещаемости в нынешнем сезоне КХЛ

ТАСС, 20 марта. Московский "Спартак" обновил клубный рекорд посещаемости в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

225 439 зрителей посетили матчи "Спартака" в регулярном чемпионате КХЛ. В среднем на каждом матче собиралось по 7515 болельщиков, что на 227 человек больше, чем в предыдущем сезоне, и на 1322 больше, чем в сезоне-2015/16. Рекорд посещаемости отдельного матча был установлен 1 марта на заключительном матче регулярного чемпионата с "Динамо", от результата которого зависел выход в плей-офф - 11337 болельщиков. "Спартак" занял седьмое место в лиге по посещаемости в регулярном чемпионате.

Гостевые матчи "Спартака" посещали в среднем 6711 зрителей. По этому показателю клуб занимает шестое место в лиге. "Спартак" занял 16-е место по средней посещаемости домашних матчей в регулярном чемпионате среди всех европейских клубов.

"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ впервые с сезона-2010/11, заняв седьмое место в Западной конференции, в сезоне-2014/15 клуб не выступал в лиге. В первом раунде плей-офф "Спартак" проиграл ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 0-4.