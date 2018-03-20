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Бразильские футболисты хотели бы сыграть на "Открытие-Арене", но уважают решение ФИФА

Спорт
20 марта, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В пресс-службе сборной Бразилии отметили, что игроки не планируют посещать достопримечательности Москвы перед матчем с россиянами

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Стадион "Открытие Арена"

Стадион "Открытие Арена"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу хотела бы провести товарищеский матч с российской командой на стадионе "Открытие-Арена", где проведет одну из встреч чемпионата мира. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе южноамериканской сборной.

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Товарищеский матч между сборными России и Бразилии состоится 23 марта на стадионе "Лужники". Бразильцы на чемпионате мира проведут последнюю игру группового этапа с сербами 27 июня на стадионе "Спартак" (нынешнее название - "Открытие-Арена").

"Да, сборная Бразилии будет играть на турнире [чемпионате мира] на стадионе "Спартак", но мы знаем правила Международной федерации футбола [ФИФА], понимаем, что стадион должен быть готов к чемпионату мира, должен пройти все тесты, чтобы не было проблем с тем, как люди выходят в трудных ситуациях", - сказали в пресс-службе сборной.

В пресс-службе отметили, что футболисты не планируют посещать достопримечательности Москвы перед матчем. "Мы все сконцентрированы на подготовке к игре, наша главная цель - все должны быть готовы к игре, поэтому в нашем графике только самое необходимое", - отметили в пресс-службе.

Чемпионат мира в России будет проходить с 14 июня по 15 июля.

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