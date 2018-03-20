Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инфраструктура Ямала готова для проведения зимних Арктических игр в 2024 году

Спорт
20 марта, 13:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

Нынешние Игры проходят с 18 по 24 марта в канадских городах Хей Ривер и Форт Смит

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Инфраструктура Ямало- Ненецкого автономного округа (ЯНАО) готова для проведения в регионе первых в России зимних Арктических игр в 2024 году, сообщил во вторник журналистам губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, приехавший в Екатеринбург.

Нынешние Игры проходят с 18 по 24 марта в канадских городах Хей Ривер и Форт Смит. В них принимают участие более 1,8 тысяч спортсменов из Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и России.

"Безусловно, хотелось бы провести Игры на территории РФ. Думаю, что Ямал будет к этому готов. Сегодня эти Игры проходят в поселке 2,5 тыс. человек. У нас такие поселки оборудованы всем необходимым для того, чтобы такие соревнования мы могли провести", - сказал Кобылкин.

Ранее ТАСС сообщал, что ЯНАО подал заявку на проведение в 2024 году первых в России зимних Арктических игр. Переговоры по вопросу проведения этих соревнований пройдут до 24 марта в Канаде. Далее на Ямал должна прибыть комиссия Международного комитета Игр, чтобы дать оценку логистике и инфраструктуре региона.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года каждые два года. В программу входят фигурное катание, хоккей, бег на снегоступах, гонки на собачьих упряжках, настольный теннис, бадминтон, бег на лыжах, баскетбол и другие виды спорта. С 2004 года Россию на Играх представляет команда Ямала, за это время в Арктических играх приняли участие 290 ямальских спортсменов, они завоевали 478 медалей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Биография Николя Саркози
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
5
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
6
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов