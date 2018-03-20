Инфраструктура Ямала готова для проведения зимних Арктических игр в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Инфраструктура Ямало- Ненецкого автономного округа (ЯНАО) готова для проведения в регионе первых в России зимних Арктических игр в 2024 году, сообщил во вторник журналистам губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, приехавший в Екатеринбург.

Нынешние Игры проходят с 18 по 24 марта в канадских городах Хей Ривер и Форт Смит. В них принимают участие более 1,8 тысяч спортсменов из Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и России.

"Безусловно, хотелось бы провести Игры на территории РФ. Думаю, что Ямал будет к этому готов. Сегодня эти Игры проходят в поселке 2,5 тыс. человек. У нас такие поселки оборудованы всем необходимым для того, чтобы такие соревнования мы могли провести", - сказал Кобылкин.

Ранее ТАСС сообщал, что ЯНАО подал заявку на проведение в 2024 году первых в России зимних Арктических игр. Переговоры по вопросу проведения этих соревнований пройдут до 24 марта в Канаде. Далее на Ямал должна прибыть комиссия Международного комитета Игр, чтобы дать оценку логистике и инфраструктуре региона.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года каждые два года. В программу входят фигурное катание, хоккей, бег на снегоступах, гонки на собачьих упряжках, настольный теннис, бадминтон, бег на лыжах, баскетбол и другие виды спорта. С 2004 года Россию на Играх представляет команда Ямала, за это время в Арктических играх приняли участие 290 ямальских спортсменов, они завоевали 478 медалей.