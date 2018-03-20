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РФС не выделял гостевую квоту билетов для бразильских болельщиков на матч со сборной РФ

Спорт
20 марта, 13:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Всего на матче ожидается максимум 60 тысяч зрителей

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Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) не выделял гостевую квоту билетов для бразильских болельщиков на товарищеский матч против сборной России. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор РФС Владимир Карпович.

"Ожидается максимум 60 тысяч зрителей, неполный стадион. Сейчас продано около 52-53 тысяч. Гостевая квота не выделялась - только то, что Федерация футбола Бразилии взяла для спонсоров и партнеров", - сказал Карпович.

Товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники". Арена вмещает более 80 тысяч болельщиков, билеты на игру продаются по цене от 1 до 15 тысяч рублей.

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