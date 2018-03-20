Путин вручил госнаграды паралимпийцам

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил ордена и медали российским паралимпийцам, завоевавшим медали на Играх в Пхёнчхане. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Глава государства поздравил атлетов "с великолепным выступлением". "Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта, причем сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве, выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными", - сказал глава государства.

"Вся Россия гордится тем, как достойно вы несете главную миссию паралимпийца - вдохновлять и восхищать мир", - обратился Путин к спортсменам. По его мнению, атлеты "действительно заряжают людей своей целеустремленностью, оптимизмом, энергией, личным примером доказывают, что сила духа и вера в себя способны преодолевать любые трудности и обстоятельства, что для стремления действовать, быть полезным своим близким, обществу, своей родине не существует преград".

Президент подчеркнул, что "сегодня, когда мировой спорт, в том числе паралимпийский, переживает не самые простые времена, уникальный характер паралимпийцев, умение держать удар и победный настрой раскрыли с особой силой". "Прошедшие игры стали юбилейными для нашей страны, которая принимает участие в Паралимпиадах 30 лет - с 1988 года и, пожалуй, самыми сложными", - оценил глава государства.

Тем не менее, по его словам, паралимпийцев "не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальной символики". "Вы собрались, взяли все, что хотели, что смогли, брали не числом, а умением. Все мы рукоплескали и вашей стойкости, и вашему мастерству", - признался Путин.

Глава государства подчеркнул, что "каждый старт наших паралимпийцев был проверкой на прочность - и тем ценнее медали", которые они завоевали. Президент, в частности, отметил дебютантку Игр Екатерину Румянцеву (трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону), блестящие старты Михалины Лысовой (двукратная чемпионка, трехкратный серебряный и бронзовый призер по лыжным гонкам и биатлону), несгибаемую волю к победе Анны Милениной (двукратная чемпионка и трехкратный серебряный призер по лыжным гонкам и биатлону) и Алексея Бугаева (чемпион и серебряный призер по горнолыжному спорту).

Орден Почета от главы государства получили Екатерина Румянцева (трехкратная чемпионка и двукратный серебряный призер Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону), Михалина Лысова (двукратная чемпионка, трехкратный серебряный и бронзовый призер Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону), Анна Миленина (двукратная чемпионка и трехкратный серебряный призер Паралимпиады по лыжным гонкам и биатлону) и Алексей Бугаев (чемпион и серебряный призер Паралимпиады по горнолыжному спорту).

Также Путин вручил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Марте Зайнуллиной (серебряному и двукратному бронзовому призеру Игр по лыжным гонкам) и Валерию Редкозубову (двукратному бронзовому призеру Игр по горнолыжному спорту). Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получила бронзовый призер Игр по лыжным гонкам и биатлону Ирина Гуляева.

Российские спортсмены из-за отстранения Паралимпийского комитета России выступали на Играх в статусе нейтральных паралимпийских атлетов и под паралимпийским флагом, всего в Паралимпиаде в Пхёнчхане приняли участие 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих. Российские паралимпийцы заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете с 24 медалями (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых). Первенствовала в медальном зачете сборная США (36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых, 68 атлетов), третьими стали канадцы (28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых, 55 спортсменов).

Паралимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 18 марта.