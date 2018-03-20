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Путин призвал усилить работу по оптимизации Международной конвенции о борьбе с допингом

Спорт
20 марта, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Президент заверил, что власти продолжат "отстаивать спортивную честь России и всех наших чистых атлетов, выступать за спорт без политики и двойных стандартов

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерству иностранных дел (МИД) РФ необходимо активизировать работу по совершенствованию на площадке ЮНЕСКО Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, добиваясь справедливых и прозрачных правил. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и призерами Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

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"МИДу России, который успешно помогал нашим ребятам в Южной Корее, следует на системном уровне активизировать работу в комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в целях совершенствования Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и добиваться, чтобы правила здесь были справедливыми и абсолютно прозрачными", - сказал президент.

Он заверил, что власти продолжат "отстаивать спортивную честь России и всех наших чистых атлетов, выступать за спорт без политики и двойных стандартов, делом доказывать верность нашей страны идеалам спорта, в основе которых высокие гуманистические ценности и принцип равных возможностей".

Выражая благодарность спортсменам и их наставникам за вклад в развитие отечественного спорта, Путин отметил, что они "своим примером показывают обществу, всему миру, что настоящая активная жизненная позиция, достоинство и любовь к Отечеству лежит в основе всей нашей жизни".

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