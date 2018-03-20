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Скудра и Воробьев не рассматриваются на пост главного тренера ХК "Автомобилист"

Спорт
20 марта, 15:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что екатеринбургский клуб не станет продлевать контракт с нынешним главным тренером Владимиром Крикуновым

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" рассматривает максимум трех кандидатов на пост главного тренера команды, но Петерис Скудра из нижегородского "Торпедо" и тренер сборной России Илья Воробьев в их число не входят. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор клуба Максим Рябков.

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На прошлой неделе Рябков сообщил ТАСС, что екатеринбургский клуб не станет продлевать контракт с нынешним главным тренером Владимиром Крикуновым. Ранее в СМИ сообщалось, что команду в следующем сезоне может возглавить Воробьев или Скудра.

"Их [кандидатов на пост главного тренера команды] на самом деле не так много, мы выбираем максимум из трех специалистов", - сказал Рябков.

При этом, по словам директора "Автомобилиста", Скудра и Воробьев клубом не рассматриваются. "Что касается названных тренеров - нет, они не входят в число кандидатов на пост главного тренера "Автомобилиста", - подчеркнул Рябков.

"Мы сейчас контактируем с представителями тренеров, потому что по регламенту КХЛ до 30 апреля у всех игроков и тренеров есть свои обязательства перед текущими клубами, даже если сезон уже завершен. Официальное объявление, скорее всего, можно будет делать только после первого мая", - добавил он.

При Крикунове "Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, что стало лучшим результатом для клуба в его истории. В первом раунде плей-офф команда проиграла магнитогорскому "Металлургу".

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