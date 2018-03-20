Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финансирование ХК "Автомобилист" останется на уровне текущего сезона

Спорт
20 марта, 15:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

В марте 2017 года президент ХК "Автомобилист" сообщил, что бюджет хоккейного клуба составляет примерно 1,2 млрд рублей и останется таким же на следующий сезон

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Финансирование екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" останется на уровне текущего сезона или станет чуть выше. Об этом сообщил во вторник на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС президент "Автомобилиста" Андрей Козицын.

Смотрите также

Директор ХК "Автомобилист": имеем небольшой список кандидатов на пост главного тренера

ХК "Автомобилист" не будет продлевать контракт с тренером Крикуновым

Скудра и Воробьев не рассматриваются на пост главного тренера ХК "Автомобилист"

"Финансирование, я думаю, на уровне текущего сезона, может быть, будет чуть больше. Зависит от того, с кем договоримся, на каких условиях договоримся, и кто из игроков подтвердит участие", - сказал Козицын.

В марте 2017 года президент ХК "Автомобилист" сообщил, что бюджет хоккейного клуба составляет примерно 1,2 млрд рублей и останется таким же на следующий сезон.

"Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, что стало лучшим результатом для клуба в его истории. В первом раунде плей-офф команда проиграла магнитогорскому "Металлургу".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148
2
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
3
Биография Николя Саркози
4
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
5
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов