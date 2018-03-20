Финансирование ХК "Автомобилист" останется на уровне текущего сезона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Финансирование екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" останется на уровне текущего сезона или станет чуть выше. Об этом сообщил во вторник на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС президент "Автомобилиста" Андрей Козицын.

"Финансирование, я думаю, на уровне текущего сезона, может быть, будет чуть больше. Зависит от того, с кем договоримся, на каких условиях договоримся, и кто из игроков подтвердит участие", - сказал Козицын.

В марте 2017 года президент ХК "Автомобилист" сообщил, что бюджет хоккейного клуба составляет примерно 1,2 млрд рублей и останется таким же на следующий сезон.

"Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, что стало лучшим результатом для клуба в его истории. В первом раунде плей-офф команда проиграла магнитогорскому "Металлургу".