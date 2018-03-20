Сотрудники РУСАДА выступили на заседании представителей медицинских штабов клубов РФПЛ

ТАСС, 20 марта. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выступили на совместном заседании представителей медицинских штабов клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с медицинским комитетом Российского футбольного союза (РФС).

Заседание состоялось в Москве 20 марта. На нем были рассмотрены вопросы взаимодействия РУСАДА и РФС в предотвращении нарушений антидопинговых правил. Также был поднят вопрос особенностей процедуры допинг-контроля и подачи запросов на использование терапевтических исключений.

РУСАДА и РФС сотрудничают в области образовательных программ для спортсменов и персонала. Тренеры РФС каждый год проходят образовательный антидопинговый онлайн-курс РУСАДА.