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Сотрудники РУСАДА выступили на заседании представителей медицинских штабов клубов РФПЛ

Спорт
20 марта, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

На нем был поднят вопрос особенностей процедуры допинг-контроля и подачи запросов на использование терапевтических исключений

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ТАСС, 20 марта. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выступили на совместном заседании представителей медицинских штабов клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с медицинским комитетом Российского футбольного союза (РФС).

Заседание состоялось в Москве 20 марта. На нем были рассмотрены вопросы взаимодействия РУСАДА и РФС в предотвращении нарушений антидопинговых правил. Также был поднят вопрос особенностей процедуры допинг-контроля и подачи запросов на использование терапевтических исключений.

РУСАДА и РФС сотрудничают в области образовательных программ для спортсменов и персонала. Тренеры РФС каждый год проходят образовательный антидопинговый онлайн-курс РУСАДА.

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