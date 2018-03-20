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Четыре региональные федерации планируют выдвинуть Третьяка на пост президента ФХР

Спорт
20 марта, 15:52 дата обновления: 20 марта, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Отчетно-выборная конференция, на которой будет избран президент федерации, пройдет 12 апреля

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федерации хоккея республики Саха (Якутия), Ульяновской, Мордовской и Саратовской областей планируют выдвинуть кандидатуру Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России (ФХР). Об этом ТАСС сообщили в региональных федерациях.

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Отчетно-выборная конференция, на которой будет избран президент федерации, пройдет 12 апреля. Кандидаты должны подать заявки в период с 23 марта по 2 апреля. В 2014 году Третьяка на пост главы ФХР выдвинула Федерация хоккея Тульской области.

"Собираемся написать письмо о выдвижении Третьяка на пост президента ФХР. На этой неделе проведем совещание совета федераций региональной федерации, примем коллективное решение и будем выдвигать Третьяка", - сообщил исполнительный директор Федерации хоккея республики Саха (Якутия) Владимир Хисамутдинов.

"Мы планируем выдвигать кандидатуру Владислава Третьяка на выборы ФХР", - сообщили ТАСС в Федерации хоккея Республики Мордовия.

Третьяк занимает пост президента ФХР с 2006 года. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, депутат Государственной Думы два раза переизбирался на пост главы ФХР. За время его руководства российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами (2018) и четырежды выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014).

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