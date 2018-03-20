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Фонд Шипулина продаст вещи известных биатлонистов для покупки детям спортинвентаря

Спорт
20 марта, 15:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

Аукцион проводится в четвертый раз с целью популяризации биатлона

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© AP Photo/Matthias Schrader

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Благотворительный фонд российского биатлониста Антона Шипулина по поддержке спорта в Свердловской области организовал аукцион, на котором выставлены вещи известных спортсменов. Вырученные деньги направят на покупку спортивного инвентаря для детей в различные социальные учреждения области, сообщила ТАСС пресс-секретарь фонда Анна Сирина.

"Мы в четвертый раз запустили аукцион, мы его проводим для популяризации биатлона и благотворительных целей. На сайте аукциона выставлены 15 лотов, это личные вещи с автографами представителей мирового биатлона. Помощь, вероятно, получат три социальных учреждения региона, в зависимости от суммы собранных средств", - сказала Сирина.

На официальном сайте аукциона сейчас можно купить две шапки, повязку и джемпер итальянцев Лукаса Хофера и Доротеи Вирер, стартовый номер норвежки Тириль Экхофф, перчатки и шапку братьев Йоханнеса и Тарея Бё. Также участникам аукциона предлагается купить стартовый номер финки Кайсы Мякяряйнен, повязку выступающей за сборную Словакии Анастасии Кузьминой, а также вещи россиян Алексея Волкова, Ольги Подчуфаровой и самого Антона Шипулина.

"Самый интересный лот - это повязка Анастасии Кузьминой, родной сестры Антона Шипулина, которая сейчас выступает за Словакию. Она в этой повязке участвовала на олимпийских стартах в Сочи. Там она завоевала золото в спринте", - пояснила Сирина.

По ее словам, первым учреждением, которое получит помощь, станет спортивная школа "Факел" в городе Лесной. "Им нужны мячи и манишки для игры, чтобы отличать команды. Вторым учреждением станет Екатеринбургская школа-интернат "Эверест"; им нужны лыжи, палки и ботинки для занятий детишек. Третья заявка - это детско-юношеская спортивная школа в Сысерти, им тоже нужны лыжи, ботинки и палки", - рассказала Сирина.

Благотворительный фонд Антона Шипулина основан в 2010 году. Миссия фонда - способствовать оздоровлению и развитию общества через реализацию спортивных программ на территории Свердловской области, делая занятия спортом доступными для всех. Организация регулярно проводит благотворительные аукционы, где продают атрибутику со спортивных соревнований по биатлону.

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