Представители УЕФА еще трижды посетят Санкт-Петербург перед Евро-2020 с инспекцией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены посетить Санкт-Петербург еще три раза до проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Игоря Албина.

Второй инспекционный визит представителей УЕФА проходит в Петербурге с 20 по 22 марта. В ходе визита комиссия оценила возможности стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове и созданной для него инфраструктуры.

"Представители УЕФА сообщили, что у них в планах совершить еще третий и четвертый инспекционные визиты в Петербург, а затем уже перед самым турниром будет завершающий пятый визит. Конечная цель этой работы - чтобы все площадки соответствовали ожиданиям от Евро-2020 и тем стандартам, которые уже сложились у Союза европейских футбольных ассоциаций", - сказано в сообщении.

Эти летом арена на Крестовском примет матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат Европы пройдет на 13 стадионах в 12 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группового этапа турнира и матч 1/4 финала.