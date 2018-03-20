Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В первом матче ЧМ-2018 может быть использован мяч с МКС

Спорт
20 марта, 16:33 UTC+3 БАЙКОНУР /Казахстан/ 20, марта. /ТАСС

В первом матче турнира сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии на стадионе "Лужники"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 марта. /ТАСС/. Мяч, побывавший на Международной космической станции (МКС), может быть использован в первом матче ЧМ-2018, который пройдет в России. Об этом сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции российский космонавт Олег Артемьев.

По словам Артемьева, экипаж будет смотреть чемпионат на станции, в том числе в прямом эфире через американскую систему ретрансляции.

"Мы берем с собой мячик. Тот, который будет у нас вбрасываться на поле, может быть, в первом матче. То есть мы увезем его туда, сделаем какое-нибудь пиар-мероприятие, а Антон Шкаплеров вернет его на Землю. Я думаю, что это будет одна из тех вещей, которая будет на первом матче", - сообщил Артемьев.

Он также рассказал, что символ чемпионата (волк Забивака) будет одним из индикаторов невесомости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский посол вызван в МИД Чехии в связи с делом Скрипаля
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Биография Николя Саркози
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки
6
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
7
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов