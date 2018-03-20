Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Финал четырех" женской Евролиги по водному поло пройдет в Киришах

Спорт
20 марта, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Соревнования пройдут с 20 по 21 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 марта. "Финал четырех" женской ватерпольной Евролиги пройдет в городе Кириши Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания.

"Финал четырех" состоится с 20 по 21 апреля. В нем примут участие российский "КИНЕФ-Сургутнефтегаз", итальянский "Ориззонте", испанский "Сабадель", венгерский УВСЕ. Полуфинальные пары определятся 24 марта после Суперфинала Еврокубка.

Действующим победителем турнира является "КИНЕФ- Сургутнефтегаз". В финале 2017 года он обыграл греческий "Олимпиакос" со счетом 7:6.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский посол вызван в МИД Чехии в связи с делом Скрипаля
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Биография Николя Саркози
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки
6
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
7
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов