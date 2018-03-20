"Финал четырех" женской Евролиги по водному поло пройдет в Киришах

ТАСС, 20 марта. "Финал четырех" женской ватерпольной Евролиги пройдет в городе Кириши Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания.

"Финал четырех" состоится с 20 по 21 апреля. В нем примут участие российский "КИНЕФ-Сургутнефтегаз", итальянский "Ориззонте", испанский "Сабадель", венгерский УВСЕ. Полуфинальные пары определятся 24 марта после Суперфинала Еврокубка.

Действующим победителем турнира является "КИНЕФ- Сургутнефтегаз". В финале 2017 года он обыграл греческий "Олимпиакос" со счетом 7:6.