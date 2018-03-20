Около 4 тысяч болельщиков из Швеции могут приехать в Нижний Новгород на матч ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 марта. /ТАСС/. Около 4 тысяч шведских болельщиков могут приехать на первый матч национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года, который состоится 18 июня на "Стадионе Нижний Новгород". Об этом во вторник сообщил журналистам советник по экономическим вопросам Посольства Швеции в России Бьорн Кавальков-Хальварссон в ходе визита в Нижний Новгород.

"Мы ожидаем, что порядка 4000 болельщиков приедут к вам [в Нижний Новгород]", - сказал он по итогам встречи с и.о. заместителя губернатора региона Дмитрием Сватковским.

По словам Сватковского, сейчас к региону приковано внимание многих иностранных делегаций из-за того, что в Нижнем Новгороде состоится шесть матчей чемпионата мира. Он напомнил, что 18 июня на нижегородском стадионе состоится игра между сборными Швеции и Южной Кореи.

"Много десятилетий сборная Швеции не попадала на чемпионат мира и действительно это новое поколение игроков попало, добилось серьезнейшей победы над сборной Италии. <…> Мы сегодня услышали от наших партнеров о том, что пребывает более 4 тысяч болельщиков на первый матч и это только предварительные данные", - сказал Сватковский.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: Швеция - Южная Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня ). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.