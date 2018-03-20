Директор ХК "Автомобилист": кубок УГМК по хоккею может стать традиционным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Кубок Уральской горно- металлургической компании (УГМК) по хоккею, который впервые прошел в феврале 2018 года в Екатеринбурге, может стать традиционным. Об этом сообщил во вторник на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" Максим Рябков.

"В этом году это был "пробный камень" для того, чтобы команде [ХК "Автомобилист"] провести часть олимпийской паузы в нашем городе, и, в первую очередь, это была для болельщиков возможность эту паузу немножко разбавить и сократить. Потому что если у нас существует хорошего уровня команда, хочется, чтобы наши уральские болельщики на нее смотрели своими глазами, живьем с трибуны Дворца. <...>. Я думаю, что со временем, если наши руководители не будут против, Кубок УГМК станет традиционным", - сказал Рябков.

Первый Кубок УГМК по хоккею прошел в Екатеринбурге с 20 по 22 февраля, в турнире приняли участие четыре клуба КХЛ. Московский "Спартак, "Автомобилист" и тольяттинская "Лада" набрали по пять очков. По дополнительным показателям победителем турнира стал "Спартак", второе место заняла "Лада", "Автомобилист" стал третьим. На последнем четвертом месте оказалась "Югра", набравшая три очка.