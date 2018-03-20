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Президент ХК "Автомобилист" назвал удачным выступление клуба в нынешнем сезоне

Спорт
20 марта, 17:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

"Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, что стало лучшим результатом в истории команды

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Сезон для екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" получился удачным, команда выступила достойно. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС президент "Автомобилиста" Андрей Козицын.

"Сезон закончился, я считаю, то, что мы обещали перед началом сезона, мы выполнили. Старались сделать все, чтобы попасть в плей-офф. <...> Я считаю, мы выступили достойно, и нам не стыдно за результат, потому что по многим показателям мы впервые так выступили - и по количеству побед, и по количеству очков, и по занятому месту в общей сетке. Я считаю, сезон удался", - сказал Козицын.

Он также отметил высокую посещаемость на матчах "Автомобилиста". "На ряде матчей был аншлаг", - подчеркнул президент клуба.

"Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, что стало лучшим результатом в истории команды. Клуб также побил рекорд по количеству набранных очков (95) и по заброшенным шайбам (165). В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина "Автомобилист" проиграл магнитогорскому "Металлургу" в серии до четырех побед со счетом 2-4.

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