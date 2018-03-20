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Семь российских легкоатлетов подали заявки в IAAF на получение нейтрального статуса

Спорт
20 марта, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

С декабря в IAAF отправлены 88 стандартных заявки и 44 упрощенных

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Штаб-квартира IAAF в Монако

Штаб-квартира IAAF в Монако

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Сергей Зверев, Сергей Раков, Олеся Солдатова, Снежана Трофимец, Кирилл Фролов, Алексей Худяков и Ольга Шаргина подали во вторник в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от метателей диска Сергея Зверева и Алексея Худякова, ходоков Сергея Ракова, Кирилла Фролова и Ольги Шаргиной, толкательницы ядра Снежаны Трофимец и бегуньи Олеси Солдатовой", - сказал представитель пресс-службы.

С декабря в IAAF отправлены 88 стандартных заявки и 44 упрощенных.

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