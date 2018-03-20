Соревнования для не допущенных на Паралимпиаду россиян открылись в Подмосковье

СЕРГИЕВ ПОСАД /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Церемония открытия Всероссийских соревнований для российских спортсменов, которые не были допущены до участия в Паралимпийских играх в Пхёнчхане, состоялась во вторник в Московской области. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Соревнования пройдут среди спортсменов с поражением опорно - двигательного аппарата (ПОДА) по дисциплинам следж- хоккей, лыжные гонки и биатлон, а также состоится турнир для атлетов с нарушением зрения по лыжным гонкам и биатлону. Старты пройдут в рамках чемпионатов и первенств России на базе парк - отеля "Пересвет" в Сергиево - Посадском районе.

"В "Пересвете" создана прекрасная спортивная база, Московская область проявила желание [принять соревнования], была активна, спасибо за это властям и лично губернатору за прием, - отметил министр спорта РФ Павел Колобков. - Московская область для Минспорта - надежный партнер, мы проводим здесь много соревнований, для этого созданы прекрасные условия, мы обсудили место проведения с Паралимпийским комитетом России. Конечно, были еще регионы, которые хотели принять соревнования, в их числе и Ханты-Мансийск, спасибо также губернатору округа за развитие паралимпийских видов, в следующий раз обязательно соревнования пройдут там. Только вчера команда прилетела, а сегодня был важный день, команда была приглашена в Кремль, где спортсмены были награждены государственными наградами, а сейчас мы уже вместе с вами открываем Всероссийские соревнования для паралимпийцев".

На завершившихся в воскресенье Паралимпийских играх россияне выступали под флагом Международного паралимпийского комитета из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил. В Пхёнчхане соревновались 30 российских паралимпийцев и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Общая численность российской делегации составила 75 человек. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 24 награды (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых), заняв второе место в медальном зачете.

Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Размеры денежного вознаграждения за призовые места на Всероссийских соревнованиях составляют от 1,7 млн до 4 млн рублей. Также решением правительства установлено, что размер денежного вознаграждения личным тренерам, обеспечившим подготовку победителей и призеров открытых Всероссийских спортивных соревнований по этим видам спорта, будет определяться в порядке, утверждаемом Минспортом и Минфином совместно с Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом России.

В данный момент в России проходят Всероссийские соревнования для спортсменов, не допущенных до участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Проводятся турниры по биатлону, лыжным гонкам, бобслею и конькобежному спорту. Призовые победителям и медалистам этих стартов также составляют от 1,7 млн до 4 млн рублей.