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ХК "Северсталь" договорился о продлении соглашения с тренером Гулявцевым

Спорт
20 марта, 19:05 дата обновления: 20 марта, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Валерий Зелепукин

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Главный тренер ХК "Северсталь" Александр Гулявцев

Главный тренер ХК "Северсталь" Александр Гулявцев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Северсталь" достиг договоренности о продлении контракта на год с главным тренером команды Александром Гулявцевым. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Валерий Зелепукин.

"Договоренность с Александром Вячеславовичем о контракте на один год у нас есть. Осталось уладить технические вопросы, - сказал Зелепукин. - Остальные вопросы, связанные с игроками, мы решим после того, как поговорим с ним о том, как он видит команду".

Гулявцев возглавил "Северсталь" в 2016 году. При нем клуб впервые вышел в плей-офф с 2013 года, заняв восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф "Северсталь" в четырех матчах уступила действующему обладателю Кубка Гагарина СКА.

Ранее Гулявцев тренировал пермский "Молот-Прикамье" и по итогам сезона-2013/14 был признан лучшим тренером Высшей хоккейной лиги.

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