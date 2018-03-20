ХК "Северсталь" договорился о продлении соглашения с тренером Гулявцевым

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Северсталь" достиг договоренности о продлении контракта на год с главным тренером команды Александром Гулявцевым. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Валерий Зелепукин.

"Договоренность с Александром Вячеславовичем о контракте на один год у нас есть. Осталось уладить технические вопросы, - сказал Зелепукин. - Остальные вопросы, связанные с игроками, мы решим после того, как поговорим с ним о том, как он видит команду".

Гулявцев возглавил "Северсталь" в 2016 году. При нем клуб впервые вышел в плей-офф с 2013 года, заняв восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф "Северсталь" в четырех матчах уступила действующему обладателю Кубка Гагарина СКА.

Ранее Гулявцев тренировал пермский "Молот-Прикамье" и по итогам сезона-2013/14 был признан лучшим тренером Высшей хоккейной лиги.