Мутко и Алаев встретились со сборной России по футболу на базе команды в Новогорске

ТАСС, 20 марта. Вице-премьер РФ Виталий Мутко и исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев посетили учебно-тренировочный сбор сборной России, который проходит в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Российская команда продолжает подготовку к двум товарищеским матчам, которые состоятся в марте.

Сборная России 23 марта на стадионе "Лужники" в Москве сыграет с командой Бразилии, а 27 марта на арене "Санкт- Петербург" встретится с французами.

Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко побывал в расположении сборной России в Новогорске и пообщался с игроками и тренерским штабом pic.twitter.com/wiGf0QAKlB — Сборная России (@TeamRussia) 20 марта 2018 г.