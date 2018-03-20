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Мутко и Алаев встретились со сборной России по футболу на базе команды в Новогорске

Спорт
20 марта, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Российская команда продолжает подготовку к двум товарищеским матчам, которые состоятся в марте

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 20 марта. Вице-премьер РФ Виталий Мутко и исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев посетили учебно-тренировочный сбор сборной России, который проходит в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Российская команда продолжает подготовку к двум товарищеским матчам, которые состоятся в марте.

Сборная России 23 марта на стадионе "Лужники" в Москве сыграет с командой Бразилии, а 27 марта на арене "Санкт- Петербург" встретится с французами.

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Мутко, Виталий Леонтьевич Алаев, Александр Александрович
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