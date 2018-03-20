РУСАДА с октября проверило порядка 500 проб в российском футболе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) взяли порядка 500 проб крови и мочи в российском футболе с октября 2017 года, все образцы дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС), врач сборной страны России Эдуард Безуглов.

Во вторник состоялась встреча представителей медицинских штабов клубов Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) с медицинским комитетом Российского футбольного союза (РФС), в которой приняли участие представители РУСАДА.

"По антидопинговому вопросу выступили представители РУСАДА, врачи активно задавали вопросы и получали ответы. По статистике, с октября прошлого года по сегодняшнее число только РУСАДА в российском футболе взяло около 500 проб крови и мочи, они брались как в соревновательный, так и во внесоревновательный период. Были взяты пробы и у пяти человек, которые ранее были внесены в систему АДАМС, к ним приезжали домой. Все пробы чистые, никаких проблем нет", - рассказал Безуглов.

РУСАДА и РФС сотрудничают в области образовательных программ для спортсменов и персонала. Тренеры РФС каждый год проходят образовательный антидопинговый онлайн-курс РУСАДА.